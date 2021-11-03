Челябинский губернатор продлил нерабочие дни

Алексей Текслер подписал документ о продлении локдауна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

В Челябинской области из-за пандемии коронавируса нерабочие дни продлены до 12 ноября. Такое решение принял 3 ноября оперативный штаб, сообщили URA.RU в пресс службе губернатора Алексея Текслера.

«По решению оперативного штаба в Челябинской области в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 продлевается режим нерабочих дней с 8 ноября 2021 до 12 ноября 2021 года включительно. Режим продлевается с сохранением за работниками заработной платы», — заявили URA.RU в пресс-службе губернатора.

Ранее нерабочие дни в Челябинской области были введены распоряжением губернатора Текслера с 30 октября по 7 ноября. Школьники ушли на каникулы, вузы перевели на дистанционное обучение. Власти обратились к работодателям, чьи предприятия не смогут прервать рабочий процесс в эти дни, с просьбой отправить большинство сотрудников на удаленный режим работы.

Эта мера была предпринята из-за роста заболеваний COVID-19. Ранее власти заявили, что если коронавирусная статистика будет ухудшаться, нерабочие дни продлят.