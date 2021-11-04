Свердловчанку ударила кассир в магазине из-за отсутствия QR-кода

Руководство «Мегамарта» оставило инцидент без внимания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Екатеринбурга (Свердловская область), которая пошла в магазин за хлебом, получила от кассира удар кулаком в лицо из-за того, что у нее отсутствовал QR-код. Инцидент произошел в сети российских гипермаркетов «Мегамарт». Об этом URA.RU рассказала дочка потерпевшей Ирина Платонова.

«Вчера в „Мегамарте“ на улице Луначарского 205, кассир магазина ударила мою маму в лицо кулаком из-за отсутствия ку-ку кода [QR-кода] при попытке купить хлеба. Позже сын туда сходил, долго дискутировал на входе с охранником, который проверяет коды. Показывал ему постановление, но им пофиг, у них свое распоряжение от руководства», — пожаловалась Платонова.

По словам женщины, руководство магазина никак не отреагировало на происшествие. «Изначально, мы не хотели писать заявление в полицию. Я хотела переговорить с администрацией магазина, но ко мне никто не вышел. Я их отмечала в инстаграме, но тоже никакой реакции. Своим отношением они подтолкнули нас написать в полицию, что мы и сделали», — отметила горожанка.

Редакция URA.RU направила запрос в УМВД России по городу Екатеринбургу. «Территориальный ОВД разбирается в ситуации. Участники конфликта установлены. Проводится проверка», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пресс-служба «Мегамарта» не ответила на запрос журналиста.

Ранее URA.RU писало, что в городской поликлинике №8 Тюмени дочери больной диабетом Натальи Щепиной не хотели выдавать инсулин для матери из-за отсутствия QR-кода о вакцинации от коронавируса. В региональном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что подобная ситуация могла возникнуть из-за непонимания.