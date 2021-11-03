В Госдуме назвали три шага для увеличения пенсий россиян

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Город. Курган, старушка, пенсионеры
Депутат Госдумы заявил, что нужно пополнить бюджет ПФР Фото:

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил, как решить проблему обесценивания пенсий на фоне роста инфляции. По его словам, поможет индексация выплат работающим и перерасчет пенсий.

  • Для обеспечения роста пенсий нужно реализовать поручение президента РФ Владимира Путина об индексации выплат работающим пенсионерам. Ярослав Нилов в своем telegram-канале отметил, что предложение не поддерживает государство и большинство депутатов Госдумы.
  • Нужно справедливо пересчитать пенсии работающим пенсионерам, считает Нилов. Индексация должна быть не на три балла в год, а на десять баллов. Такая мера позволит ежегодно поднимать пенсии на 1000 рублей.
  • Стоит пополнить бюджет пенсионного фонда с помощью введения плоской шкалы при уплате страховых взносов. По словам депутата, это обеспечит дополнительную индексацию пенсий и повысит их реальный размер.

Ранее в Совфеде заявили, что пенсии поднимут до уровня инфляции. Это сделают при подготовке к обсуждению проекта федерального бюджета на следующий год во втором чтении, сообщила первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова. В бюджете есть деньги на индексацию выше базового уровня, увеличение может быть на 1,3-1,5%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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