В Госдуме назвали три шага для увеличения пенсий россиян

Депутат Госдумы заявил, что нужно пополнить бюджет ПФР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил, как решить проблему обесценивания пенсий на фоне роста инфляции. По его словам, поможет индексация выплат работающим и перерасчет пенсий.

Для обеспечения роста пенсий нужно реализовать поручение президента РФ Владимира Путина об индексации выплат работающим пенсионерам. Ярослав Нилов в своем telegram-канале отметил, что предложение не поддерживает государство и большинство депутатов Госдумы.

Нужно справедливо пересчитать пенсии работающим пенсионерам, считает Нилов. Индексация должна быть не на три балла в год, а на десять баллов. Такая мера позволит ежегодно поднимать пенсии на 1000 рублей.

Стоит пополнить бюджет пенсионного фонда с помощью введения плоской шкалы при уплате страховых взносов. По словам депутата, это обеспечит дополнительную индексацию пенсий и повысит их реальный размер.

Ранее в Совфеде заявили, что пенсии поднимут до уровня инфляции. Это сделают при подготовке к обсуждению проекта федерального бюджета на следующий год во втором чтении, сообщила первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова. В бюджете есть деньги на индексацию выше базового уровня, увеличение может быть на 1,3-1,5%.