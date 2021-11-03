Академик РАН раскритиковал разработку детской вакцины от COVID

Вакцины не разбавляют физраствором, заявил Виталий Зверев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU усомнился в предложении директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга снизить концентрацию вакцины от COVID-19 «Спутник V» для подростков и детей. По словам ученого, вакцины против других инфекционных заболеваний не разводят с физраствором перед введением несовершеннолетним.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что для подростков концентрация вакцины от коронавируса «Спутник V» будет в пять раз меньше, а для детей — в 10 раз. Он отметил, что дозы будут разбавлять физраствором.

«Другие вакцины, которые используем, мы их разводим, или что-то с ними делаем? Мы прививаем и детей, и взрослых. Та же самая вакцина против гриппа, те же самые вакцины против кори, паротита. Почему в 10 раз, почему в пять раз? Мне это, честно говоря, непонятно», — сказал URA.RU Виталий Зверев.

Академик отметил, что вакцина должна работать у всех одинаково. «Если вакцина работает, она должна работать у всех и одинаково. Если вещество рассчитывается на массу тела, то дети [бывают] разные. Разницы [может не быть] между ребенком в 17 лет и 18 лет, то есть, с 18 у нас прививают как взрослых, а 17 — в пять раз меньше. Какая разница между ними? Особенно, когда это девочка или мальчик. Раньше такого никогда не было», — добавил собеседник агентства. При этом, Зверев выступил против вакцинации детей от коронавируса.

Главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с URA.RU не согласился со словами Виталия Зверева. «Прививку от гриппа ребенку делают не 0,5 миллилитров, а 0,25 миллилитров. От клещевого энцефалита делают в два раза меньше дозу. Совершенно разные дозы у детей и взрослых. Для детей еще готовят отдельные вакцины от взрослых по дозам, потому что у детей совершенно другой иммунный ответ. Дети по-другому реагируют на вакцины, вырабатывают иммунитет активнее, чем взрослые», — отметил он. Тимаков подчеркнул, что клинические испытания направлены именно на то, что понять, какая доза вакцины будет наиболее эффективна для защиты несовершеннолетних от COVID-19.