Минфин высказался о судьбе рубля в 2026 году

Антон Силуанов считает, что текущий курс рубля сохранится и в будущем Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Сложившийся сейчас курс рубля может сохраниться и в будущем, поскольку он соответствует текущим параметрам экономики. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

«Мы считаем, что тот диапазон, который сложился в последнее время, по курсу рубля — он может и сохраниться на будущий период, потому что он более-менее сбалансирован, исходя из сегодняшнего платежного баланса», — сказал министр в эфире Радио РБК. Он подчеркнул, что стране следует учиться работать с тем курсом, который сформирован сейчас. Силуанов в целом связал устойчивость рубля с балансом экспорта и импорта и объемом валютной выручки, поступающей в страну.