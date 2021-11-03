Российский ученый стал лауреатом новой международной премии

Под руководством Юрия Оганесяна были выявлены новые химические элементы Фото: Объединенный институт ядерных исследований

Российский ученый Юрий Оганесян стал первым лауреатом международной премии ЮНЕСКО-России им. Д. И. Менделеева. Представитель Объединенного института ядерных исследований удостоился высокой награды за значительный вклад в развитие фундаментальных наук. В частности, как сообщается на сайте Минобрнауки России, под его руководством были выявлены новые химические элементы.

«Россия исторически уделяет приоритетное внимание развитию фундаментальных наук. Эти трудоемкие исследования не дают быстрых результатов, но именно на них базируется множество инновационных разработок. За каждым изобретением, каждой новой технологией стоит научная смелость и исследовательский азарт конкретного человека», — отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Оганесян получит финансовую премию в размере 250 000 долларов США, золотую медаль и диплом. Вручение наград состоится 15 ноября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. В церемонии примут участие Валерий Фальков и генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

«Это необычная премия, учрежденная в честь необычного человека. Ее уникальность состоит в том, что это премия присуждается сразу в четырех областях науки: математика, физика, химия и биология, но при этом претендента может быть только два. Организаторы премии смогли тем самым отразить выдающийся и разносторонний научный талант самого Дмитрия Ивановича Менделеева», — прокомментировал Оганесян.

Вторым лауреатом премии стал профессор Винченцо Бальцани из Болонского университета (Италия). Ранее химик был отмечен наградами в разных странах, в том числе он удостоен премии Леонардо да Винчи Европейской академии наук.

Международная премия ЮНЕСКО-России имени Д. И. Менделеева в области фундаментальных наук учреждена по инициативе Российской Федерации в 2019 году. В этом году награда вручается впервые.