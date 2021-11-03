03 ноября 2021
02 ноября 2021

Тюменского силовика арестовали за выбивание показаний

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Червишевское кладбище. Тюмень, венки, могилы, кресты, кладбище
Чтобы добиться признания, полицейский увез подозреваемую на кладбище Фото:

Суд арестовал оперуполномоченного Тобольского муниципального отдела полиции за превышение полномочий. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении СКР. Силовика обвиняют в том, что он пытался выбить показания из подозреваемой.

«По данным следствия, 24 октября старший оперуполномоченный сотрудник полиции, превышая свои должностные полномочия, чтобы получить признательные показания в краже сотового телефона местной жительницей, вывез ночью 36-летнюю женщину на кладбище, расположенного вблизи села Усалка Ярковского района. Там он применил физическое насилие и специальные средства», — рассказали в ведомстве.

Полицейскому предъявлено обвинение по п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств). Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, расследование продолжается.

«Руководством УМВД России по Тюменской области назначено проведение служебной проверки по факту возможного применения сотрудником полиции недозволенных методов дознания в отношении жительницы села Ярково. В случае установления вины, сотрудник будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке и уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители», — добавили URA.RU в региональном отделении УМВД.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...