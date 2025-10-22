Логотип РИА URA.RU
Двое тюменских чиновников сохранили посты после крупной реформы власти

Главы Вагайского и Казанского округов Тюменской области пошли на новые сроки
22 октября 2025 в 16:51
Главы Казанского и Вагайского округов Тюменской области сохранили свои посты после муниципальной реформы

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области на новые сроки переизбрали глав Вагайского и Казанского районов — Сергея Сидоренко и Татьяну Богданову. В обоих муниципалитетах депутаты приняли решение единогласно. Об этом чиновники рассказали в личных соцсетях.

«Став главой муниципального образования, чувствую большую ответственность перед всеми гражданами округа. Обещаю приложить максимум усилий, чтобы оправдать ожидания избирателей и эффективно исполнять возложенные обязанности», — пообещал Сергей Сидоренко — он управляет районом с 2022 года.

Руководитель казанской районной администрации Татьяна Богданова сохраняет свою должность с 2011 года. Она также принесла присягу перед депутатами.

Муниципальных глав переизбирают на новые сроки во всем регионе из-за ликвидации сельских дум и администраций и переход на одноуровневую систему самоуправления. Власть осталась прежней уже в восьми территориях области. Всего реформе было подвергнуто 20 муниципалитетов.

