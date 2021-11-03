03 ноября 2021
02 ноября 2021

Жителя Самары поймали в ЯНАО с крупной партией наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Игорю Азархину, первому замглавы Сосновского района Челябинской области. Челябинск, спецсредства, арест, наручники
У жителя Самары изъяли 997,860 граммов наркотиков Фото:

В Ноябрьске был пойман житель Самары, который занимался распространением наркотиков через закладки-тайники. Об этом сообщает пресс-служба УМВД ЯНАО

«Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Ноябрьску задержан житель г. Самары 1971 года рождения, который занимался организацией „тайников-закладок“ на территории МО г. Ноябрьск», — говорится в сообщении УМВД ЯНАО. Силовики провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

У жителя Самары было изъято два пакета с наркотическим веществом общей массой в 997,860 граммов. Его задержали в районе автодороги «Ноябрьск — Аэропорт». Подозреваемого поместили под стражу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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