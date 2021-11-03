Жителя Самары поймали в ЯНАО с крупной партией наркотиков

У жителя Самары изъяли 997,860 граммов наркотиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ноябрьске был пойман житель Самары, который занимался распространением наркотиков через закладки-тайники. Об этом сообщает пресс-служба УМВД ЯНАО

«Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Ноябрьску задержан житель г. Самары 1971 года рождения, который занимался организацией „тайников-закладок“ на территории МО г. Ноябрьск», — говорится в сообщении УМВД ЯНАО. Силовики провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

У жителя Самары было изъято два пакета с наркотическим веществом общей массой в 997,860 граммов. Его задержали в районе автодороги «Ноябрьск — Аэропорт». Подозреваемого поместили под стражу.