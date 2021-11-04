Вирусолог разрешил пить алкоголь после вакцинации

После прививки от COVID-19 можно выпить небольшое количество алкоголя, рассказал Петр Чумаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Для людей, прошедших вакцинацию против коронавируса, нет категорического запрета на употребление алкоголя. Об этом в разговоре с URA.RU заявил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

«Обычное количество алкоголя никак не повредит. Я имею в виду несколько рюмок вина. Это никак не может повлиять. Иммунная система работает совершенно независимо от таких факторов. Конечно, если вы принимаете очень большую дозу алкоголя, то это может сказаться на эффективности вакцины», — рассказал URA.RU вирусолог Петр Чумаков.

По словам профессора, только большие дозы алкоголя могут сказаться на работе иммунитета. «Алкоголь в основном влияет на мозг, потому что меняется поведение. Немного на печень влияет. Но некоторая токсичность проявляется в отношении тканей. Если вы большую дозу [алкоголя] примете, то это, конечно, и на иммунную систему окажет влияние. Но умеренные дозы никак не повлияют на эффективность вакцинации», — объяснил член-корреспондент РАН.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU сказал, что у привитого человека иммунизация после вакцины пройдет лучше, если он воздержится от алкоголя. «Если мы говорим о крепком алкоголе, то крайне нежелательно. Говорит ли это о том, что не сформируется иммунитет? Нет. Но может быть так, что у человека без алкоголя иммунитет сформировался бы лучше, антител было бы больше при той же схеме иммунизации, чем если он употребит крепкий алкоголь или будет употреблять регулярно. То есть снижение эффективности формирования специфического активного иммунитета после вакцинации может произойти», — уточнил собеседник агентства.