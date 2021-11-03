Часть ограничений в Курганской области касается торговых центров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

Правительство Курганской области 3 ноября опубликовало на своем сайте список послаблений, которые будут действовать в регионе с 8 по 14 ноября. Для удобства URA.RU объединило их в один список с теми послаблениями, которые действовали раньше.

Разрешено:

С 8 ноября работать фуд-кортам в ТЦ и ТРЦ.;

Проводить банкеты и поминки, но количество участников должно быть не более десяти человек;

Работать в дистанционном режиме организациям допобразования. В офлайн-формате работать запрещено.

Регистрировать брак, но только по предварительной записи. Количество участников события может быть не более десяти человек. При этом на каждых четырех квадратных метрах может находиться только один человек.

Работодателям:

Необходимо перевести на удаленный режим сотрудников, у которых нет прививки от коронавируса, и тех, кто им не переболел в последние полгода, или обеспечить им другой вид изоляции во время работы;

Рекомендуют дать сотрудникам два дополнительных выходных при вакцинации от коронавируса и сохранить зарплату на эти дни.

Жители региона обязаны:

Если им 18 лет или более при посещении организаций общепита, оказывающих бытовые услуги, ТЦ, учреждений культуры и спорта, гостиниц предоставлять паспорт и QR-код, иной медицинский документ о перенесенном COVID или вакцинации либо результат ПЦР-теста, которому меньше 72 часов;

Пользоваться в помещениях средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее стало известно, что школьники Курганской области с 8 по 14 ноября будут учиться в дистанционном формате. То же касается студентов вузов, колледжей и техникумов. Детсады с 8 ноября будут работать в обычном режиме.