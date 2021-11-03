Правительство Курганской области 3 ноября опубликовало на своем сайте список послаблений, которые будут действовать в регионе с 8 по 14 ноября. Для удобства URA.RU объединило их в один список с теми послаблениями, которые действовали раньше.
Разрешено:
- С 8 ноября работать фуд-кортам в ТЦ и ТРЦ.;
- Проводить банкеты и поминки, но количество участников должно быть не более десяти человек;
- Работать в дистанционном режиме организациям допобразования. В офлайн-формате работать запрещено.
- Регистрировать брак, но только по предварительной записи. Количество участников события может быть не более десяти человек. При этом на каждых четырех квадратных метрах может находиться только один человек.
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Работодателям:
- Необходимо перевести на удаленный режим сотрудников, у которых нет прививки от коронавируса, и тех, кто им не переболел в последние полгода, или обеспечить им другой вид изоляции во время работы;
- Рекомендуют дать сотрудникам два дополнительных выходных при вакцинации от коронавируса и сохранить зарплату на эти дни.
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Жители региона обязаны:
- Если им 18 лет или более при посещении организаций общепита, оказывающих бытовые услуги, ТЦ, учреждений культуры и спорта, гостиниц предоставлять паспорт и QR-код, иной медицинский документ о перенесенном COVID или вакцинации либо результат ПЦР-теста, которому меньше 72 часов;
- Пользоваться в помещениях средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.
Ранее стало известно, что школьники Курганской области с 8 по 14 ноября будут учиться в дистанционном формате. То же касается студентов вузов, колледжей и техникумов. Детсады с 8 ноября будут работать в обычном режиме.
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