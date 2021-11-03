03 ноября 2021
02 ноября 2021

Что будет разрешено в Курганской области после нерабочих дней. Список

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Закрытая зона фуд-корта. Курган, ограничительная лента, фуд зона, фуд корт закрыт, трц рио
Часть ограничений в Курганской области касается торговых центров Фото:
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Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

Правительство Курганской области 3 ноября опубликовало на своем сайте список послаблений, которые будут действовать в регионе с 8 по 14 ноября. Для удобства URA.RU объединило их в один список с теми послаблениями, которые действовали раньше.

Разрешено:

  • С 8 ноября работать фуд-кортам в ТЦ и ТРЦ.;
  • Проводить банкеты и поминки, но количество участников должно быть не более десяти человек;
  • Работать в дистанционном режиме организациям допобразования. В офлайн-формате работать запрещено.
  • Регистрировать брак, но только по предварительной записи. Количество участников события может быть не более десяти человек. При этом на каждых четырех квадратных метрах может находиться только один человек.

  • Работодателям:

  • Необходимо перевести на удаленный режим сотрудников, у которых нет прививки от коронавируса, и тех, кто им не переболел в последние полгода, или обеспечить им другой вид изоляции во время работы;
  • Рекомендуют дать сотрудникам два дополнительных выходных при вакцинации от коронавируса и сохранить зарплату на эти дни.

  • Жители региона обязаны:

  • Если им 18 лет или более при посещении организаций общепита, оказывающих бытовые услуги, ТЦ, учреждений культуры и спорта, гостиниц предоставлять паспорт и QR-код, иной медицинский документ о перенесенном COVID или вакцинации либо результат ПЦР-теста, которому меньше 72 часов;
  • Пользоваться в помещениях средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее стало известно, что школьники Курганской области с 8 по 14 ноября будут учиться в дистанционном формате. То же касается студентов вузов, колледжей и техникумов. Детсады с 8 ноября будут работать в обычном режиме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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