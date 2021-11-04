В «Аэрофлоте» поддержали введение QR-кодов для посадки на рейс

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В «Победе» считают, что запрет покупать билеты без QR-кодов нарушит права граждан Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») поддержал обязательное предъявление QR-кода о вакцинации от COVID-19 при посадке на борт. Однако приобретение билетов будет доступно невакцинированным гражданам.

«Мы всецело поддерживаем запрет на осуществление регистрации и полета без QR-кода: человек может заранее запланировать свой полет, который состоится через два-три месяца, купить билет и вакцинироваться к дате вылета», — цитирует представителя авиакомпании «Победа» РБК. Он отметил, что введение требования наличия QR-кода для покупки авиабилета нарушит права граждан из-за того, что это вынудит приобретать билеты по высоким ценам.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предупредил о сокращении срока действия QR-кодов. Россияне нашли способ получения временного QR-кода после жалобы на Госуслугах. В Крыму заявили, что продолжать требовать сертификаты о вакцинации при бронировании и заселении в отель, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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