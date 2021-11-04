Варшавский ученый: Польша мешает газовому союзу РФ и Германии

В Польше боролись с проектом строительства газопровода Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Польша мешает планам России и Германии по созданию газового хаба в Центральной и Восточное Европе. Об этом заявил польский эксперт по восточным вопросам, доктор Варшавского института Гжегож Кучиньский.

«Польша мешает паре крупных игроков, ведь она стоит на пути создания российско-немецкого газового кондоминиума в Восточной и Центральной Европе. В двух словах речь шла о том, чтобы Германия стала огромным газовым хабом для этой части континента, а сырье, разумеется, поступало бы из России по „Северному потоку — 1“ и „Северному потоку — 2“», — написал Гжежож Кучиньский в статье для журнала Tygodnik Solidarno.

Польша боролась с проектом «Северного потока — 2», заявил Кучиньский. По его словам, Вашингтону, Варшаве и Киеву противостояли Москва и Берлин. Несмотря на задержку строительства газопровода, после смены руководства Белого дома стало понятно, что он заработает рано или поздно.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Берлин предал Киев. По его словам, после введения в эксплуатацию «Северного потока — 2» Украина потеряла 9% бюджета, а газопровод «остается ножом в спине» страны. Мельник сказал, что это приведет к потере доверия к руководству Германии, пишет сайт MK.RU . Он надеется, что новое правительство исправит большую геополитическую ошибку уходящей власти, передает Life .