В Екатеринбурге объявили конкурс на снос аэропорта Уктус

Екатеринбуржцы пытались не допустить сноса аэропорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге начали искать исполнителя для сноса здания аэропорта Уктус на улице Белинского, 246, вокруг которого в городе разворачивались конфликты. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте госзакупок.

«Выполнение работ по сносу, утилизации аварийных объектов капитального строительства. Место выполнения работы: Екатеринбург, улица Белинского, 246», — говорится в карточке, опубликованной на сайте госзакупок.

Начальная цена на снос здания 700 тысяч рублей, которые будут выделены из федерального бюджета. Заявки на снос принимаются до 10 ноября. В течение 20-ти дней после подписания договора объект должен быть снесен.

Ранее сообщалось, что городские активисты рассматривали возможность переоборудовать здание аэровокзала Уктус. Предполагалось открыть в помещении музей гражданской авиации или культурный центр. Они выступали против сноса здания, поскольку считали, что объект имеет культурную ценность (это единственный в РФ аэровокзал, сохранившийся в неизменном виде и построенный до 1941 года).

Кроме этого, земля, на которой расположен аэропорт, находится в федеральной собственности, из-за чего процесс сноса здания затянулся. Общественники добивались признания аэропорта памятником архитектуры.