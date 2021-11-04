Перекос в пользу государства в ущерб обществу нельзя решить без серьезной политической встряски, считает Аббас Галлямов (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россию ждет мощный конфликт между государством и обществом, центральными регионами и периферией, а также бедными и богатыми. Такой предположение сделал бывший кремлевский спичрайтер, работавший в департаменте по подготовке публичных выступлений премьер-министра РФ, политтехнолог Аббас Галлямов.

«Хотите, я расскажу вам, какое единство ждет нас в ближайшие годы? Впереди у нас мощный конфликт между государством и обществом, потому что перекос в пользу первого в ущерб второму столь велик, что без серьезной политической встряски его уже не исправить. Вот такое „единство“ ждет нас и наших детей», — написал Аббас Галлямов в своем telegram-канале.

Политтехнолог также отметил огромный дисбаланс между центром и глубинкой. По мнению Галлямова, это вызовет конфликт, в который будут втянуты не только Москва и региональные столицы, но и местное самоуправление.

Также экс-спичрайтер Кремля предположил, что в России может начаться война между богатыми и бедными, консерваторами и либералами, исполнительной и законодательной властями, а также между правоохранительными органами и гражданским населением. Галлямов считает, что «аппарат подавления» не решает внутренних проблем, а только загоняет их внутрь. Тем самым, по мнению политтехнолога, уничтожается «не только возможность их лечения, но и шанс на правильную постановку диагноза».

Ранее исследователи Высшей школы экономики (ВШЭ) назвали источники социального напряжения в России. По их мнению, раздражение граждан РФ вызывает большой разрыв в доходах населения, неравный доступ в медицинской помощи и разница в жилищных условиях. При этом исследователи ВШЭ отмечают, что в России нет проблем крайней бедности, когда речь идет о выживании, передает «Национальная служба новостей».