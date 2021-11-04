В Дании задержали российский корабль

Научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» задержали по иску третьей стороны (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Дании задержали российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе». Об этом сообщило посольство РФ в Копенгагене. Известно, что корабль арестовали по иску третьей стороны.

«1 ноября при бункеровке на рейде порта Скаген датскими властями было задержано научно-исследовательское судно (НИС) „Академик Иоффе“ ФГБУН „Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук“, изъяты судовые документы. Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС „Академик Иоффе“», — сообщается на официальном сайте посольства РФ в Дании.

В дипломатическом ведомстве уточнили, что корабль плавал под российским флагом. Его использовали в научных целях. Посольство получило и передало в МИД России копии судебных решений, на основании которых датские власти арестовали «Академика Иоффе».

Неизвестно, с какой именно деятельностью связан арест судна. В августе «Академик Иоффе» участвовал в морской экспедиции в Арктике. Корабль находился в Карском море на протяжении месяца. В это время 18 научных сотрудников и 33 студента-океанолога изучали физические, биологические и геохимические процессы, чтобы спрогнозировать изменения климата, передает RT.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году. Корабль принадлежит Институту океанологии имени Ширшова Российский академии наук (РАН). Его использовали для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.