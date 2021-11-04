Газопровод «Ямал—Европа» возобновил работу

Газопровод «Ямал—Европа» начал работу после нескольких дней простоя. Возобновилась прокачка газа в Германию.
«Возобновилась прокачка газа в Германию по трубопроводу „Ямал—Европа“», — передает ТАСС со ссылкой на газового оператора. Прокачка газа по газопроводу «Ямал — Европа» сначала резко снизилась, а потом была полностью прекращена 30 октября. После этого цена на газ в Европе выросла на 11%.
Тогда в «Газпроме» отмечали, что уровень поставок корректируется в зависимости от нужд европейских потребителей. Немецкий газовый оператор Gascade позднее сообщил, что прокачка возобновится 4 ноября.
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