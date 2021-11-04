04 ноября 2021

Газопровод «Ямал—Европа» возобновил работу

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Прокладка нового газопровода высокого давления. Газпром газораспределение Екатеринбург, газопровод, прокладка газопровода, монтаж газопровода, газовый трубопровод
Газ из ЯНАО начал поступать в Германию (фото из архива) Фото:

Газопровод «Ямал—Европа» начал работу после нескольких дней простоя. Возобновилась прокачка газа в Германию.

«Возобновилась прокачка газа в Германию по трубопроводу „Ямал—Европа“», — передает ТАСС со ссылкой на газового оператора. Прокачка газа по газопроводу «Ямал — Европа» сначала резко снизилась, а потом была полностью прекращена 30 октября. После этого цена на газ в Европе выросла на 11%.

Тогда в «Газпроме» отмечали, что уровень поставок корректируется в зависимости от нужд европейских потребителей. Немецкий газовый оператор Gascade позднее сообщил, что прокачка возобновится 4 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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