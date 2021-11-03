03 ноября 2021

В Свердловской области резко испортится погода

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, снег, пешеход, снегопад, зима, метель, вьюга, буран, мороз
Свердловчан предупредили о штормовом ветре и снегопаде Фото:

Сильный снегопад и штормовой ветер придут в Свердловскую область 5 ноября. С таким предупреждением выступило региональное управление МЧС России. Жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности на улице.

«По данным синоптиков, 5 ноября местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 19 метров в секунду, мокрый снег, гололедные явления. В связи с прогнозируемыми погодными явлениями возможно налипание мокрого снега на провода, что может привести к нарушению энергоснабжения», — говорится в сообщении на сайте свердловского ГУ МЧС.

Автомобилистам во время шторма советуют не оставлять машины рядом с деревьями и рекламными щитами. Также водителей призывают отказаться от поездок на летней резине, а владельцам «переобутых» авто рекомендуют не превышать скорость и быть внимательными на дорогах.

По данным Уралгидрометцентра, сильные порывы ветра будут наблюдаться в Свердловской области минимум до 7 ноября. Самые обильные осадки ожидаются на востоке и юге региона. В Екатеринбурге ветер будет чуть тише, до 12 метров секунду, а снегопад не предвидится. В некоторые дни воздух будет прогреваться до +5 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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