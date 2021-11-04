04 ноября 2021

В Киеве заявили, что Россия сократила поставки газа на 70%

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Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг, экспорт
Сокращение поставок сжиженного газа из России не ударит по украинскому рынку, считает Андрей Герус Фото:

Россия в ноябре ограничила поставки сжиженного газа на Украину. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

«Российская Федерация ограничила на ноябрь поставки сжиженного газа в Украину до 30% от задекларированных экспортерами объемов. Такое ограничение не должно оказать существенного влияния на украинский рынок», — написал Андрей Герус в своем telegram-канале.

Депутат отметил, что экспортеры газа традиционно завышали декларируемые объемы поставок. Кроме того, в ноябре снижается активность по закупкам топлива, подчеркнул Герус.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ объявил, что Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. По его словам, это похоже на «энергетическую войну». В Минэкономразвития РФ объяснили, что Москва прекратила поставки угля из-за возросшего внутреннего спроса. В ведомстве отметили, что России в осенне-зимний период стоит уделяет «особое внимание обеспечению собственных потребностей», передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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