В Киеве заявили, что Россия сократила поставки газа на 70%

Россия в ноябре ограничила поставки сжиженного газа на Украину. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.
«Российская Федерация ограничила на ноябрь поставки сжиженного газа в Украину до 30% от задекларированных экспортерами объемов. Такое ограничение не должно оказать существенного влияния на украинский рынок», — написал Андрей Герус в своем telegram-канале.
Депутат отметил, что экспортеры газа традиционно завышали декларируемые объемы поставок. Кроме того, в ноябре снижается активность по закупкам топлива, подчеркнул Герус.
Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ объявил, что Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. По его словам, это похоже на «энергетическую войну». В Минэкономразвития РФ объяснили, что Москва прекратила поставки угля из-за возросшего внутреннего спроса. В ведомстве отметили, что России в осенне-зимний период стоит уделяет «особое внимание обеспечению собственных потребностей», передает «Национальная служба новостей».
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