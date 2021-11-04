Экс-депутат Госдумы: борьбу за пост Путина ведут семь кланов

Перед Путиным стоит сложный выбор, считает Лепехин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Борьбу за пост президента России Владимира Путина ведут семь кланов. Об этом заявил уроженец Челябинской области, бывший депутат Госдумы, а ныне — директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

«Борьба идет не между двумя командами, а как минимум, между семью группировками: одна команда — путинская, а шесть — альтернативных ей (две глобалистские „либеральные“ — проамериканская и пробританская, три силовых группировки — проглобалистская, проевропейская и прокитайская, плюс еще одна — этническая, консолидирующая против Путина ряд республиканских и внешних протурецких и происламских элит)», — заявил Лепехин в разговоре со «Свободной прессой». По его словам, перед Путиным стоит сложный выбор: сделать ставку на одну из групп силовиков либо «слиться в пользу мирового правительства».

Ранее советник лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова Вячеслав Тетекин заявил, что в России не занимаются поисками талантливых управленцев, которые могли бы заменить Путина. Сам Путин не исключил своего участия в выборах 2024 года, пишет «Национальная служба новостей». Он заявил, что разговоры о его преемнике только дестабилизируют ситуацию в стране, сообщает телеканал 360.