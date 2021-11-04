04 ноября 2021

Глава ДНР назвал условие наступления на Киев

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В ДНР предупредили, что на агрессию Украины ответят не только обороной Фото:
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Война на Украине

В случае полномасштабной агрессии Украины, ДНР рассматривает не только оборонные действия, но и наступление на Киев. Об этом заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин.

По его словам, в Донецке хотят дипломатического решения конфликта, но в то же время готовы и к войне. «Как только Киев преступит эту черту и попытается решить конфликт военным способом, у нас будут развязаны руки. Уверяю, мы вынуждены будем концентрироваться не только на оборонных действиях в плане нашей позиции как таковой», — заявил Пушилин в интервью YouTube-каналу «Sputnik на русском».

Он отметил, что в условиях кризиса на Украине киевские власти могут попытаться отвлечь внимание населения от проблем обострением конфликта в Донбассе. По словам Пушилина, ДНР готовится к любому развитию событий.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно перебрасывают оружие к линии соприкосновения в Донбассе. Однако, по словам депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олега Волошина, армия России может уничтожить Украину за пять-семь дней. По его мнению, власти Украины понимают степень риска, поэтому им удобно заморозить конфликт на Донбассе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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