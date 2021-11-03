России понадобится пять дней, чтобы уничтожить Украину

Российской армии понадобятся считанные дни, чтобы разгромить Украину Фото: Минобороны России

Армии России понадобится от пяти до семи дней, чтобы разгромить вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом рассказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

«Российская армия сегодня способна сокрушить Украину в течение пяти-семи дней максимум», — сообщил парламентарий в эфире радио «Говорит Москва». По его мнению, Киеву не выгодно начинать войну со столицей РФ.

Олег Волошин сообщил, что киевские власти сами понимают степень риска, поэтому им удобна заморозка конфликта на Донбассе. Однако политик побаивается, что Запад будет использовать Украину в военных целях.

Москва стала наращивать вооруженные силы у границы с Украиной. По данным ведомства, их численность составляет около 90 тысяч человек. Это вызвало обеспокоенность у некоторых западных чиновников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил украинской стороне, что это личное дело РФ и страна сохраняет военное присутствие на своей территории.