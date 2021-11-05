В Германию не пустят привитых «Спутником» без карантина

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
Германия не признает российскую вакцину Фото:
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Коронавирус COVID-19

Людям, поставивших российскую вакцину «Спутник V», нужно будет проходить карантин по прибытии в Германию. Об этом заявил представитель Минздрава ФРГ Оливер Эвальд.

«Эта вакцина не признана европейскими регуляторами, поэтому привитые ею граждане должны проходить карантин», — сказал Эвальд журналистам «Интерфакса». Российская вакцина, в частности, не сертифицирована Европейским агентством по лекарственным средствам EMA.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал РФ признать иностранные вакцины от COVID-19, не дожидаясь таких же действий от Запада в отношении российских прививок. Политик считает, что разгар пандемии — не время «считаться» и стоять на своем.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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