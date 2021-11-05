В Германию не пустят привитых «Спутником» без карантина

Германия не признает российскую вакцину Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Людям, поставивших российскую вакцину «Спутник V», нужно будет проходить карантин по прибытии в Германию. Об этом заявил представитель Минздрава ФРГ Оливер Эвальд.

«Эта вакцина не признана европейскими регуляторами, поэтому привитые ею граждане должны проходить карантин», — сказал Эвальд журналистам «Интерфакса». Российская вакцина, в частности, не сертифицирована Европейским агентством по лекарственным средствам EMA.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал РФ признать иностранные вакцины от COVID-19, не дожидаясь таких же действий от Запада в отношении российских прививок. Политик считает, что разгар пандемии — не время «считаться» и стоять на своем.