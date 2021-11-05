На Украине заявили о правах на пять российских регионов

Петр Кралюк напомнил о территориях, потерянных при большевиках Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Киевский писатель и философ Петр Кралюк заявил, что Украине исторически принадлежат территории, которые сейчас составляют Брянскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую и Ростовскую области. По его словам, передача земель произошла в Советском Союзе, тогда многие украинцы оказались за пределами своей родины.

Писатель заявил, что в составе России находится «немало украинских этнических территорий». Одна из них — Стародубщина, вторая — Восточная Слабожанщина. По его словам, большевики забрали у украинцев именно те земли, которые представляли важность для формирования украинского национального сознания.

«В 1926 году Стародубщина досталась российской Брянской губернии. Советской Украине отдали лишь небольшую часть края — Семеновскую волость. Еще одним регионом, который находится в составе России, является Восточная Слобожанщина. Сейчас эти земли находятся в составе четырех областей Российской Федерации — Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской», — пишет Петр Кралюк в газете «День».

Ранее директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что нынешняя Россия не имеет никакого права на свое название, поскольку оно исторически принадлежит Украине. По его мнению, Москва украла у Киева историю, пишет портал «Утро.ру».