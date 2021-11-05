Зачастую магазины пользуются нейромаркетингом, воздействуют на покупателя и заставляют его совершать незапланированные покупки. Об этом рассказала маркетолог Ирина Осматеско.
«Любая покупка сейчас совершается на эмоциональном фоне, и только после произошедшего „включается“ логика и обдумывание, а на самом ли деле был нужен тот или иной товар. Основные способы воздействия на потребителя, используемые в нейромаркетинге, это выкладка товара, цвет, органы чувств и фоновая музыка. В ходу у маркетологов есть следующие правила: на нижние полки, куда заглядывают лишь 5% клиентов, выкладывается самый дешевый товар, на верхние — товар подороже, а на находящуюся на уровне глаз — самый дорогой», — рассказала Осматеско в разговоре с «Пятым каналом».
Маркетолог отметила, что магазины часто пользуются специально подобранными запахами. «Согласитесь, сложно пройти мимо буквально затягивающего магазина с невероятным сплетением ароматов. К таким уловкам прибегают не только продавцы духов, но и одежды», — заключила Осматеско.
Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, что продуктовые супермаркеты также используют множество уловок, чтобы склонить посетителя к той или иной покупке. Например, сначала максимально завышают цену на продукт, а потом снижают до реальной.
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