05 ноября 2021

Маркетолог назвала 5 уловок магазинов, провоцирующих на покупки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пакеты для покупок мировых брэндов премиум класса. Екатеринбург, шоппинг, шопинг, покупки, бутики, люкс бренды, брендированые пакеты, armani, армани
Магазины пользуются нейромаркетингом, чтобы заставлять посетителей делать ненужные покупки, заявила Ирина Осматеско Фото:

Зачастую магазины пользуются нейромаркетингом, воздействуют на покупателя и заставляют его совершать незапланированные покупки. Об этом рассказала маркетолог Ирина Осматеско.

«Любая покупка сейчас совершается на эмоциональном фоне, и только после произошедшего „включается“ логика и обдумывание, а на самом ли деле был нужен тот или иной товар. Основные способы воздействия на потребителя, используемые в нейромаркетинге, это выкладка товара, цвет, органы чувств и фоновая музыка. В ходу у маркетологов есть следующие правила: на нижние полки, куда заглядывают лишь 5% клиентов, выкладывается самый дешевый товар, на верхние — товар подороже, а на находящуюся на уровне глаз — самый дорогой», — рассказала Осматеско в разговоре с «Пятым каналом».

Маркетолог отметила, что магазины часто пользуются специально подобранными запахами. «Согласитесь, сложно пройти мимо буквально затягивающего магазина с невероятным сплетением ароматов. К таким уловкам прибегают не только продавцы духов, но и одежды», — заключила Осматеско.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, что продуктовые супермаркеты также используют множество уловок, чтобы склонить посетителя к той или иной покупке. Например, сначала максимально завышают цену на продукт, а потом снижают до реальной.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...