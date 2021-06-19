Экономист назвал популярные схемы обмана россиян в супермаркетах

Названы популярные схемы обмана россиян в супермаркетах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Супермаркеты часто идут на уловки, чтобы склонить россиян к покупке товара. Например, сначала максимально завышают цену на продукт, а потом снижают до реальной. Об этом заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Перед праздниками магазины часто специально повышают цены, а потом начинают изображать акции и якобы сбрасывают цены — возвращают на допраздничный уровень под яркой рекламой скидок 20-30%», — цитирует эксперта «Радио Sputnik».

По его словам, не стоит доверять акциям, когда вам предлагают бесплатный подарок за покупку. Беляев подчеркнул, что ничего бесплатного не бывает. Когда человек покупает товар, то в его цену уже входит стоимость подарка. Экономист добавил, что под видом подарка обычно дают что-то неликвидное. Реальное понижение цены на продукты, по словам Беляева, должно покупателя насторожить. «Нужно очень внимательно смотреть срок годности. Это может быть так называемый дестокаж, когда уже предельные сроки хранения подошли, и держать товар на полке не имеют права», — отметил специалист.

Ранее в Госдуме предложили изменить права россиян при покупках в магазине. Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому потребитель сможет приобретать товар по стоимости, указанной на ценнике. В пояснительной записке говорится, что покупатели часто сталкиваются с ситуацией, когда цена товара на ценнике не совпадает с ценой товара на чеке.