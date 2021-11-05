05 ноября 2021

Пентагон заявил о необычных действиях России рядом с Украиной

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, военная техника, поезд, железнодорожные войска, этап учений материально-технического обеспечения
Пентагон заявил, что следит за российскими военными Фото:

Пентагон отслеживает «необычную» активность российских военных около Украины. Об этом заявил представитель американского военного ведомства Джон Кирби.

«Мы продолжаем следить и мониторить необычную российскую военную деятельность вблизи Украины. Мы также продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами по этому вопросу», — заявил Кирби во время брифинга. При этом он не стал объяснять, о каких именно действиях идет речь.

Ранее иностранные СМИ сообщили о том, что Россия стягивает военную технику к границе с Украиной. В частности, об этом сообщила американская газета Politico, подтверждая все фотографией со спутника. Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информация о переброске российских войск является вбросом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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