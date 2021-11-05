Полиция установила, что нападавшие являются гражданами РФ Фото: Илья Московец © URA.RU

МВД Москвы опубликовало запись допросов всех участников драки в Новой Москве. Один из нападавших рассказал, что приехал вместе с братьями, которые тоже участвовали в драке, из Оренбурга.

По словам одного из задержанных, в драке помимо него принимали участие еще два его брата. Оба приехали в Москву из Оренбурга и являются гражданами России в возрасте от 18 до 21 года. По версии нападавших, они просто зацепились локтями со случайным прохожим, был ли при этом рядом ребенок, они не знают.

Сам пострадавший рассказывает, что драка произошла после того, как один из нападавших специально ударил ребенка по лицу. «Как отец я среагировал на это, пытался защитить и защититься. Потом слово за слово, один достал нож, начал им махать, начал за нами бегать с этим ножом публично. Получилось так, что в этой ситуации товарищ стал защищаться, побежал за ними, они от него. Я ребенка взял в охапку с собой и пошел домой», — рассказал мужчина.

После этого, как утверждает пострадавший, они встретились у магазина, где началась драка. По словам пострадавшего «начали бить без разговоров».

Ранее в микрорайоне Новые Ватутинки толпа избила мужчину, который шел по улице с сыном. Москвич заявил, что его сына тоже ударили по щеке во время потасовки, мальчик наблюдал за дракой, а после убежал, передает «Национальная служба новостей». СК забрал у полиции дело о нападении четырех мужчин на отца с ребенком в Новой Москве, пишет RT. После чего правоохранительные органы устроили рейд в микрорайоне Новые Ватутинки. Полицейским удалось задержать подозреваемых. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в новой Москве на более тяжкую статью «покушение на убийство».