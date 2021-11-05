05 ноября 2021

Автоэксперт предупредил о подорожании машин на 15%

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пешеходный переход, пешеходы, улица гоголя, автомобили, машины
По оценкам автопроизводителей, весь следующий год цены на автомобили продолжат расти Фото:

Автомобили «АвтоВАЗа» рискуют подорожать в ближайший год в среднем на 10-15%, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. По его словам, в денежном эквиваленте это составит от 30 до 50 тысяч рублей.

«Это объективно небольшая наценка. Альтернативы „АвтоВАЗу“ в своем ценовом сегменте не будет, а все прочие автомобили, как производящиеся в РФ, так и ввозимые сюда, тоже дорожают. У производителей просто нет выхода. Чтобы при сократившихся на 30-50% продажах оставаться прибыльными, цены нужно поднимать», — рассказал Тузов в разговоре с «Прайм».

Отмечается, что планируемое подорожание является седьмым по счету в этом году. Шестое повышение цен у «АвтоВАЗа» произошло 16 октября, тогда автомобили Lada подорожали в среднем на 1,5%.

В августе продажи автомобилей «АвтоВАЗ» упали на 30%. По словам представителей компании, концерн испытывает нехватку поставок необходимых электронных компонентов. Из-за этих проблем в конце августа «АвтоВАЗ» приостановил производство автомобилей на всех трех линиях завода в Тольятти.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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