В МИД РФ назвали ключевое отличие Байдена от Трампа

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, трамп дональд
Путин и Трамп не обсуждали стратегическую стабильность между странами, сказали в МИД РФ Фото:

После встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена между странами начались переговоры по стратегической стабильности. Подобных обсуждений при президентстве Дональда Трампа не было, сказал журналистам замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

«После встречи президентов начался действительно предметный, конструктивный обмен мнениями. При администрации Трампа „предметных дискуссий не происходило“», — приводит РИА «Новости» слова Белоусова после заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Первая встреча Путина и Байдена состоялась в июне в Женеве. После переговоров президенты подписали совместное заявление по стратегической стабильности. В Кремле заявили, что сейчас обсуждается возможность новой встречи лидеров РФ и США.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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