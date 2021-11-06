В МИД РФ назвали ключевое отличие Байдена от Трампа

Путин и Трамп не обсуждали стратегическую стабильность между странами, сказали в МИД РФ Фото: Официальный сайт Президента РФ

После встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена между странами начались переговоры по стратегической стабильности. Подобных обсуждений при президентстве Дональда Трампа не было, сказал журналистам замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

«После встречи президентов начался действительно предметный, конструктивный обмен мнениями. При администрации Трампа „предметных дискуссий не происходило“», — приводит РИА «Новости» слова Белоусова после заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Первая встреча Путина и Байдена состоялась в июне в Женеве. После переговоров президенты подписали совместное заявление по стратегической стабильности. В Кремле заявили, что сейчас обсуждается возможность новой встречи лидеров РФ и США.