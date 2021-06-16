16 июня 2021

Путин и Байден обменялись подарками

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Президенты России и США вручили друг другу подарки Фото:

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе встречи в Женеве обменялись подарками. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Письменный набор хохломы «Москва», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о подарке Путина Байдену (цитата ТАСС).

Американский лидер, в свою очередь, вручил коллеге из России очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона. Как отмечается в сообщении Белого дома, бизон — одно из «наиболее величественных животных» в США, которое является символом «силы, единства и стойкости», передает «Национальная служба новостей».

Встреча Байдена и Путина прошла 16 июня в Женеве. Российский лидер ответил на вопросы журналистов о прошедшей встрече. Главы государств подписали только один документ по итогам встречи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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