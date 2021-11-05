В Асбесте задержан подозреваемый в обстреле больницы и машины

В Асбесте задержали мужчину, обстрелявшего больницу и машину врача Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Асбесте задержали подозреваемого в обстреле больницы и машины врача-реаниматолога. Им оказался горожанин 1982 года рождения, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

«В ходе расследования следователями СК России уголовного дела установлен житель Асбеста 1982 года рождения, который подозревается в совершении преступления, произошедшего вечером 2 ноября 2021 года у Городской больницы № 1. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемому соответствующего обвинения», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Отмечается, что по месту жительства подозреваемого был проведен обыск. В ходе обыска обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Точный мотив преступления устанавливается.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что для установления личности подозреваемого полицейские проверили 1141 владельца оружия 12 калибра, ведь именно такие гильзы сыщики обнаружили на месте ЧП. Оперуполномоченные совместно с коллегами из СКР по месту его жительства изъяли ряд вещдоков, в том числе оружие.

Ранее в Асбесте неизвестный обстрелял из ружья автомобиль врача-реаниматолога и корпус инфекционного отделения больницы №1. СМИ сообщали, что причиной стала месть за гибель родственника. Нападавший вел огонь с территории, которая не освещалась фонарями, сообщал URA.RU источник в медицинской среде. Во время происшествия никто не пострадал.