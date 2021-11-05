Челябинский полковник полиции найден мертвым в своем кабинете

Причиной смерти Михаила Кузенкова мог стать сердечный приступ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске скончался заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по региону, полковник полиции Михаил Кузенков. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, его тело нашли в рабочем кабинете утром 6 ноября. Криминальных следов в смерти нет.

«В жизни все рядом… Получил грустную весть… Ушел в мир иной…сослуживец! Достаточно молодой! Да уж, все рядом в этой жизни…», — написал на своей странице в Facebook экс-глава Госнаркоконтроля по региону Евгений Савченко, оставив на странице Кузенкова соболезнования.

Источник URA.RU в силовых структурах рассказал, что тело Кузенкова обнаружили в кабинете сослуживцы. По предварительным данным, причиной смерти мог стать сердечный приступ. В пресс-службе ГУ МВД по региону пообещали предоставить комментарий позже.

Ранее Кузенков работал в Госнаркоконтроле. После того, как функции ведомства передели в МВД, он стал служить в полицейском главке региона. У него много государственных наград.

Обновлено в 15:00: «Скоропостижно скончался один из руководителей УНК ГУ МВД России по Челябинской области. Руководство ГУ МВД региона выражает соболезнования родным умершего и окажет необходимое содействие в связи со случившимся», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского ГУ МВД.