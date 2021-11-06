Госдеп Грузии: Саакашвили готовит государственный переворот

Михаил Саакашвили действует через своих сторонников Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме, готовит госпереворот. Такими данными поделилась Служба государственной безопасности Грузии.

«Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, арестованный в Тбилиси 1 октября и содержащийся в тюрьме в Рустави, планирует насильственное свержение власти. Он раздает директивы через визитеров, посещающих его», — передает корреспондент газеты «Взгляд» со ссылкой на ведомство.

Экс-президент проходит фигурантом по нескольким уголовным делам. Находясь под арестом, он сначала объявил голодовку, позже пожаловался на плохое здоровье. Об окончании его тюремной голодовки сообщил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. По его словам, экс-президент республики уже вернулся к продуктам, от которых ранее на время отказался, передает «Царьград». В октябре в Тбилиси проходил митинг с участием нескольких тысяч человек, которые требовали освободить Саакашвили.

Саакашвили нелегально прибыл в Грузию 1 октября. Политика арестовали в Тбилиси, поскольку по двум уголовным делам ему заочно был вынесен приговор. Еще несколько дел находятся в производстве. Ему грозит не менее девяти лет лишения свободы, пишут Дни.ру.