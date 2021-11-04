Саакашвили заявил о критическом состоянии своего здоровья

Михаил Саакашвили голодает более месяца Фото: Efrem Lukatsky AP/TASS

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, более месяца голодающий в тюрьме в Грузии, имеет критическое состояние здоровья. Об этом он сам сообщил в письме к уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой.

«Получила письмо от гражданина Украины Михаила Саакашвили. На 35-й день голодовки Михаил сообщает о критическом состоянии здоровья и неудовлетворительных результатах анализов», — написала Денисова в своем telegram-канале.

Денисова также выложила фото письма политика. Она обратилась к властям Грузии с призывом обеспечить политика необходимой медицинской помощью и соблюдать нормы международного права.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Экс-президент был помещен под арест и проходим фигурантом по нескольким уголовным делам. Находясь под арестом, он объявил голодовку. Мать Саакашвили Гиюли Аласания обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой организовать переправку сына в эту страну. До этого грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос экстрадиции политика не рассматривается.