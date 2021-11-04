04 ноября 2021

Саакашвили заявил о критическом состоянии своего здоровья

© Служба новостей «URA.RU»
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тасс, саакашвили михаил
Михаил Саакашвили голодает более месяца Фото:

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, более месяца голодающий в тюрьме в Грузии, имеет критическое состояние здоровья. Об этом он сам сообщил в письме к уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой.

«Получила письмо от гражданина Украины Михаила Саакашвили. На 35-й день голодовки Михаил сообщает о критическом состоянии здоровья и неудовлетворительных результатах анализов», — написала Денисова в своем telegram-канале.

Денисова также выложила фото письма политика. Она обратилась к властям Грузии с призывом обеспечить политика необходимой медицинской помощью и соблюдать нормы международного права.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Экс-президент был помещен под арест и проходим фигурантом по нескольким уголовным делам. Находясь под арестом, он объявил голодовку. Мать Саакашвили Гиюли Аласания обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой организовать переправку сына в эту страну. До этого грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос экстрадиции политика не рассматривается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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