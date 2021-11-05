Мужчина открыл стрельбу из ружья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стрельбу в Асбесте по машине врача-реаниматолога и корпусу инфекционного отделения больницы №1 открыл мужчина, у которого брат скончался в ковидном госпитале. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Стрельбу устроил хозяин конюшни на улице Серова гражданин Путинцев. Это как раз в том районе [где больница]. У него брат умер в ковидном госпитале», — рассказал источник URA.RU.

В Асбесте 6 ноября задержали подозреваемого в обстреле больницы и машины врача-реаниматолога. Им оказался горожанин 1982 года рождения. По месту жительства подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого были изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Ранее, 2 ноября, житель Асбеста устроил стрельбу у Городской больницы № 1. Он обстрелял из ружья автомобиль врача-реаниматолога и корпус инфекционного отделения больницы №1. Никто не пострадал.

URA.RU отправило запрос в региональный СК. На момент публикации ответ не поступил.