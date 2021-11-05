05 ноября 2021
04 ноября 2021

Житель Асбеста устроил стрельбу после смерти брата в больнице. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Старопышминское стрельбище ДОСААФ России. Свердловская область, Старопышминск, тир, стрельбище, ружье, спортивная стрельба
Мужчина открыл стрельбу из ружья Фото:

Стрельбу в Асбесте по машине врача-реаниматолога и корпусу инфекционного отделения больницы №1 открыл мужчина, у которого брат скончался в ковидном госпитале. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Стрельбу устроил хозяин конюшни на улице Серова гражданин Путинцев. Это как раз в том районе [где больница]. У него брат умер в ковидном госпитале», — рассказал источник URA.RU.

В Асбесте 6 ноября задержали подозреваемого в обстреле больницы и машины врача-реаниматолога. Им оказался горожанин 1982 года рождения. По месту жительства подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого были изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Ранее, 2 ноября, житель Асбеста устроил стрельбу у Городской больницы № 1. Он обстрелял из ружья автомобиль врача-реаниматолога и корпус инфекционного отделения больницы №1. Никто не пострадал.

URA.RU отправило запрос в региональный СК. На момент публикации ответ не поступил.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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