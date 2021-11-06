Сергей Удальцов считает, что почти все оппозиционные партии имитируют борьбу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Единственным возможным соперником президента РФ Владимира Путина на выборах, которые состоятся в 2024 году, может быть только член партии КПРФ. Об этом заявил координатор Левого Фронта Сергей Удальцов.

«Поэтому основным и, по сути, единственным реальным конкурентом Путина, если он пойдет на новый срок, или его преемника, которого нам объявят позже — вытащат как черта из табакерки, может быть только кандидат от КПРФ и лево-патриотических сил. Остальные оппозиционные партии имитируют борьбу», — рассказал он в интервью изданию «Свободная пресса».

Удальцов также отметил, что соперничество между нынешним российским лидером и новым кандидатом в президенты будет серьезное. Однако о недопуске последнего до выборов говорить не стоит.

«Если выборы не отменят, и в стране не установится диктатура, в 2024 году будет битва между Путиным или его преемников и кандидатом от левых сил. Возможный недопуск левого кандидата до голосования, думаю, будет сродни отмене выборов. Все-таки КПРФ — крупнейшая парламентская партия, и вряд ли власть на это пойдет», — дополнил Удальцов.

Ранее координатор Левого Фронта отмечал, что кандидатом в президенты в 2024 году может стать директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин. В списке значатся также Николай Бондаренко и Николай Платошкин. По мнению Удальцова, все они — достойные кандидаты на этот пост.