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02 ноября 2021

Губернатор Махонин анонсировал двойные детские выплаты пермякам

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, махонин дмитрий, законодательное собрание пермского края, губернатор пермского края
Дмитрий Махонин напомнил, что выплаты были перенесены из-за технических вопросов Фото:

В конце ноября многодетные семьи Пермского края, которым задержали выплату на детей в октябре, получат деньги в двойном размере. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин на своей официальной странице в соцсети Instagram.

«Из-за технических вопросов срок их [октябрьских выплат] перечисления был перенесен. Средства за ноябрь поступят в срок — до 26 числа. Это значит, семьи в ноябре получат сразу две выплаты», — заявил губернатор.

Отмечается также, что на сегодняшний день средства из федерального бюджета уже поступили на эти цели. Махонин отметил, что деньги начнут перечислять многодетным родителям уже с 8 ноября.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в октябре многодетные жители Пермского края не дождались выплат на третьего и последующих детей. Задержка произошла из-за отсутствия федерального финансирования. Обычно деньги они получают 24 числа каждого месяца.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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