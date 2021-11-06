Ученые рассказали, что может спасти Землю от опасных астероидов

На сегодняшний день астероиды не угрожают Земле Фото: Роскосмос

Главными способами защиты от астероидов и кометных ядер, представляющих опасность для Земли, являются удар по небесному телу с целью изменения траектории полета небесного тела и взрыв. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал гендиректор НП «Центр планетарной защиты», почетный член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, член Всемирной Федерации ученых Анатолий Зайцев.

«Наиболее эффективны сейчас два способа. Это удар и взрыв. Хотя есть экзотический вариант, кстати, по астероиду Апофис, когда он был обнаружен в начале 2000-х годов, в США предлагался вариант, так называемый, „гравитационный трактор“. Идея заключалась в том, чтобы запустить к нему массивный космический аппарат в несколько тонн, и разместить недалеко от этого астероида. И за счет притяжения друг друга они изменят общую траекторию. Но это длительный процесс», — сказал URA.RU Анатолий Зайцев.

Метод удара по астероиду действует по принципу игры в бильярд, объяснил ученый. «Если это низкоскоростной удар, то это как шары в бильярде сталкиваются и изменяют траекторию. Это можно сделать космическим аппаратом. Направляем весь аппарат и ударяем. А если большая скорость встречи, примерно 10-20 км/c, то по сути это взрыв, потому что аппарат будет иметь огромную кинетическую энергию», — отметил он.

Взрыв, отметил Зайцев, не всегда может использоваться для разрушения астероида. «Ядерщики рассматривают три варианта. Первый — мягкое воздействие, то есть, оттолкнуть его, а не разрушить. Для этого предлагается взрыв над поверхностью астероида. Это идеальный вариант, чтобы не было осколков, ведь они все равно полетят к Земле в этом направлении. Потом — взрыв на поверхности. В этом случае возможно и отклонение и разрушение. Это будет зависеть от мощности взрыва и прочности астероида. Ну, а если заглубленный, то тут воздействие, скорее всего, будет на разрушение», — уточнил ученый.

Сотрудник УрФУ, руководитель экспедиции за метеоритом, член комитета РАН по метеоритам Виктор Гроховский в беседе с URA.RU заявил, что на сегодняшний день астероиды не угрожают Земле. «Опасные астероиды, которые могут вызвать региональную катастрофу, то есть, размером более 300 метров, таких нет угроз. А мелочь регулярно приходит. Как челябинский раз в 30 лет, по статистике», — заключил собеседник агентства.