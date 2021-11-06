Моргенштерн сцепился со зрителем на концерте в Дубае

На концерте российского рэпера Алишера Моргенштерна в Дубае один из зрителей вступил в словесную перепалку с исполнителем из-за нецензурной лексики. Об этом сообщает telegram-канал Super.ru.
Недовольный зритель, случайно попавший на концерт Моргенштерна в Дубае, высказал претензии рэперу из-за того, что тот использует нецензурную лексику в своих песнях в присутствии детей. На что артист заявил, что этого мужчину никто не заставлял приходить на выступления, а за то, что детям приходится слушать матерные слова, ответственность несут их родители. «Ваши родители знали, куда вас ведут», — ответил Моргенштерн.
В ответ мужчина пригрозил рэперу физической расправой, добавив, что он пришел посмотреть на бои смешанных единоборств. На что Моргенштерн предложил ему спокойно уйти.
«Я не слушаю тебя, но ты же поешь. Тебе же дорогу открыл кто-то», — добавил недовольный зритель. Артист заявил, что люди, пришедшие на его выступление, хотят веселиться, и этот мужчина не вправе им помешать, после чего концерт продолжился.
Ранее сообщалось, что Алишер Моргенштерн заявил в интервью журналистке Ксении Собчак, что не понимает, зачем праздновать День Победы. В СК начали проверку по поводу высказывания рэпера. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник предложил способ объяснить всю важность праздника, пригласив его на экскурсию в Музей Победы.
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