Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Пожары

Пожар на 12 тысяч квадратных метров разгорелся в Астраханской области

21 октября 2025 в 08:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Астрахани загорелся склад, площадь огня - 12 тыс кв метров

В Астрахани загорелся склад, площадь огня - 12 тыс кв метров

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Астраханской области сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар на складе, где по предварительным данным хранятся пластиковые трубы. Возгорание произошло на территории промзоны в пригороде Астрахани. Площадь огня достигла 12 тысяч квадратных метров.

«В Астраханской области огнеборцы МЧС России тушат склад. Предварительно, внутри хранения пластиковых труб. Площадь пожара составляет 12 тысяч квадратных метров», — передает МЧС в своем telegram-канале.

К тушению привлечено порядка 80 специалистов и 28 единиц техники МЧС России. К месту происшествия также был направлен пожарный поезд.

Продолжение после рекламы

В октябре в России уже происходили крупные пожары на промышленных объектах, в том числе на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле и складах с различной продукцией. В большинстве случаев, как отмечали в МЧС, причиной возгораний становились техногенные факторы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал