Пожар на 12 тысяч квадратных метров разгорелся в Астраханской области
В Астрахани загорелся склад, площадь огня - 12 тыс кв метров
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Астраханской области сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар на складе, где по предварительным данным хранятся пластиковые трубы. Возгорание произошло на территории промзоны в пригороде Астрахани. Площадь огня достигла 12 тысяч квадратных метров.
«В Астраханской области огнеборцы МЧС России тушат склад. Предварительно, внутри хранения пластиковых труб. Площадь пожара составляет 12 тысяч квадратных метров», — передает МЧС в своем telegram-канале.
К тушению привлечено порядка 80 специалистов и 28 единиц техники МЧС России. К месту происшествия также был направлен пожарный поезд.
В октябре в России уже происходили крупные пожары на промышленных объектах, в том числе на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле и складах с различной продукцией. В большинстве случаев, как отмечали в МЧС, причиной возгораний становились техногенные факторы.
