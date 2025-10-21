Дуров с радостью купит украденные из Лувра драгоценности
Никто не ворует из Лувра Абу-Даби, заявил Дуров
Фото: TechCrunch /Flickr
Основатель Telegram Павел Дуров готов купить украденные из Лувра драгоценности и вернуть их, но уже в Лувр Абу-Даби. Об этом он рассказал в социальных сетях.
«С радостью куплю украденные драгоценности и верну их в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу-Даби, конечно», — написал Дуров в соцсети X. Он также отметил, что из Лувра Абу-Даби никто не ворует.
Ранее Дуров прокомментировал ограбление Лувра. Он охарактеризовал его как «признак упадка Франции». Также он обвинил правительство в том, что оно доводит до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо противостояния реальным.
Ограбление Лувра произошло утром 19 октября перед открытием музея. Отмечается, что грабители вынесли из него девять драгоценностей, принадлежащих коллекции императора Наполеона Бонапарта и его супруги императрицы Жозефины. Из-за расследования музей был закрыт на неопределенный срок. Также момент ограбления попал на видео.
