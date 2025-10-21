Дуров с радостью купит украденные из Лувра драгоценности

Никто не ворует из Лувра Абу-Даби, заявил Дуров Фото: TechCrunch /Flickr

Основатель Telegram Павел Дуров готов купить украденные из Лувра драгоценности и вернуть их, но уже в Лувр Абу-Даби. Об этом он рассказал в социальных сетях.

«С радостью куплю украденные драгоценности и верну их в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу-Даби, конечно», — написал Дуров в соцсети X. Он также отметил, что из Лувра Абу-Даби никто не ворует.

Ранее Дуров прокомментировал ограбление Лувра. Он охарактеризовал его как «признак упадка Франции». Также он обвинил правительство в том, что оно доводит до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо противостояния реальным.

