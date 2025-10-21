Отравившиеся шаурмой в Бурятии получат компенсации
Компания будет содействовать быстрому и мирному урегулированию ситуации, рассказали в пресс-службе
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Жители Республики Бурятия, которые отравились готовой продукцией компании ООО «Восток», получат компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе торговой сети «Николаевский».
«ООО „Восток“ заключило договор со специалистом в области урегулирования споров, Руководителем Центра медиации ТПП РБ Тоневицкой Светланой Валерьевной, которая будет решать вопрос о компенсационных выплатах в рамках закона», — указано в официальном telegram-канале торговой сети «Николаевский». Отмечается, что они готовы содействовать быстрому и мирному урегулированию ситуации.
Ранее в Бурятии было возбуждено уголовное дело по факту массового отравления после продажи продукции ООО «Восток» в магазинах сети «Николаевский». По данным следствия, госпитализированы 43 человека, среди которых 18 детей. Сейчас продолжаются противоэпидемические мероприятия, а расследование обстоятельств происшествия находится на контроле у правоохранительных органов.
