Отравившиеся шаурмой в Бурятии получат компенсации

Жители Республики Бурятия, которые отравились готовой продукцией компании ООО «Восток», получат компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе торговой сети «Николаевский».

«ООО „Восток“ заключило договор со специалистом в области урегулирования споров, Руководителем Центра медиации ТПП РБ Тоневицкой Светланой Валерьевной, которая будет решать вопрос о компенсационных выплатах в рамках закона», — указано в официальном telegram-канале торговой сети «Николаевский». Отмечается, что они готовы содействовать быстрому и мирному урегулированию ситуации.