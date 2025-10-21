Батайск атаковали несколько дронов ВСУ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 21 октября в Батайске была зафиксирована серия взрывов. Глава города Валентин Кукин призвал жителей сохранять спокойствие и не приближаться к окнам из-за угрозы атаки беспилотников. Позднее стали известны подробности произошедшего: на верхних этажах многоквартирного дома, расположенного на Западном шоссе, частично обрушилась стена. Кроме того, по информации губернатора Юрия Слюсаря, фрагменты другого БПЛА упали во дворе жилого дома на улице Октябрьская, в результате чего были повреждены стекла в зданиях. Пострадавших в обоих инцидентах нет.

В связи с повреждением стены дома в районе шоссе спасатели эвакуировали 20 человек, однако впоследствии жители смогли вернуться в свои квартиры. Горожане, чьи квартиры пострадали в результате падения обломков украинских дронов, получат материальную компенсацию. Кадры с мест ударов беспилотников — в фоторепортаже URA.RU.

Юрий Слюсарь выехал в Батайск и ознакомился с докладами оперативно-спасательных служб. По информации специалистов, обследование многоквартирного дома на Западном шоссе завершено взрывотехниками: несущие конструкции здания не пострадали, в связи с чем жителям было разрешено вернуться в свои квартиры. В то же время на улице Октябрьской продолжается обследование территории саперами. Кроме торговых павильонов и автомобилей, повреждения зафиксированы также в здании частного медицинского центра. В свою очередь, Валентин Кукин поручил администрации оперативно организовать утром работу муниципальной комиссии по учету нанесенного ущерба. Он добавил, что жители квартир, получивших повреждения (Октябрьская, 153 и 118; Западное шоссе, 17), могут рассчитывать на единовременную материальную помощь. На месте падения обломков БПЛА продолжают работу экстренные службы.

