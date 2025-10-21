ВСУ сбрасывали в колодцы тела мирных жителей в Приволье
Целью ВСУ также было отравление воды, заявил командир (архивное фото)
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Украинские солдаты убивали мирных жителей в Приволье и скидывали их тела в колодцы. Об этом рассказал командир штурмового отделения 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Фаер.
«Противник зачастую пытал мирное население, не согласное с режимом, и в колодцы всех пускали», — заявил командир. Его слова приводит ТАСС. Согласно мнению Фаера, ВСУ преследовали несколько целей, в том числе отравление воды.
Ранее пленные украинские военные сообщали о жестких дисциплинарных мерах и злоупотреблениях со стороны командования ВСУ, включая привязывание солдат к деревьям, помещение в ямы и присвоение их денежных выплат. Также фиксировались случаи использования военнослужащих для личных поручений и коммерческой деятельности офицеров. Эти факты свидетельствуют о проблемах с дисциплиной и отношением к людям в рядах украинской армии.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.