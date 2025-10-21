Целью ВСУ также было отравление воды, заявил командир (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Украинские солдаты убивали мирных жителей в Приволье и скидывали их тела в колодцы. Об этом рассказал командир штурмового отделения 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Фаер.

«Противник зачастую пытал мирное население, не согласное с режимом, и в колодцы всех пускали», — заявил командир. Его слова приводит ТАСС. Согласно мнению Фаера, ВСУ преследовали несколько целей, в том числе отравление воды.