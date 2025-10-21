Трамп рассмотрит смягчение приговора обвиняемому в торговле женщинами P Diddy
Дональд Трамп рассмотрит смягчение приговора рэперу P Diddy
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность смягчения приговора рэперу Шону Комбсу, известному как P Diddy, осужденному за перевозку женщин для занятия проституцией. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источник в Белом доме. По данным издания, решение может быть принято уже на этой неделе.
«По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, Дональд Трамп рассматривает возможность смягчения приговора P Diddy уже на этой неделе», — передают журналисты. Причем ранее сам рэпер обращался к Трампу с просьбой о помиловании.
В начале октября суд Нью-Йорка приговорил музыканта к 50 месяцам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч долларов. Источник TMZ отмечает, что в администрации президента нет единого мнения по этому вопросу — часть сотрудников выступает против вмешательства главы государства, однако окончательное решение остается за Трампом.
Ранее присяжные признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией. По каждому из них рэперу грозило до 10 лет лишения свободы, однако по более тяжелым статьям, связанным с торговлей людьми, он был оправдан. С сентября прошлого года против Diddy также было подано несколько исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах, побоях и незаконном лишении свободы. По версии истцов, преступления происходили на вечеринках музыканта с 2000 по 2022 год в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе. Сам Комбс отвергает все обвинения.
