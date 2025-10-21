Трамп рассмотрит смягчение приговора обвиняемому в торговле женщинами P Diddy

Дональд Трамп рассмотрит смягчение приговора рэперу P Diddy Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность смягчения приговора рэперу Шону Комбсу, известному как P Diddy, осужденному за перевозку женщин для занятия проституцией. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источник в Белом доме. По данным издания, решение может быть принято уже на этой неделе.

«По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, Дональд Трамп рассматривает возможность смягчения приговора P Diddy уже на этой неделе», — передают журналисты. Причем ранее сам рэпер обращался к Трампу с просьбой о помиловании.

В начале октября суд Нью-Йорка приговорил музыканта к 50 месяцам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч долларов. Источник TMZ отмечает, что в администрации президента нет единого мнения по этому вопросу — часть сотрудников выступает против вмешательства главы государства, однако окончательное решение остается за Трампом.

