На Украине обиделись на Литву из-за импорта электроэнергии из РФ

Власти Украины обиделись на Литовскую Республику за то, она занимается закупками электроэнергии из России по выгодной цене, хотя ранее государство призывало Украину перестать заниматься импортом электроэнергии из Москвы. В этом Литовских властей упрекнул депутат Верховной рады от «Слуги народа» Максим Бужанский.
«Ценность и искренность советов наших литовских друзей можете оценить с точки зрения цен, по которым купили электроэнергию литовская и украинская промышленности, себестоимости продукции и ее дальнейшей конкурентоспособности», — сказал Бужанский, пишут «РИА» Новости. Он напомнил, что в марте 2021 года президент Литвы Гитанас Науседа, выступая в Раде, призывал Украину перестать закупать электроэнергию у России и Белоруссии. Из-за этих слов он «сорвал бешеные аплодисменты благодарных слушателей».
Как отметил депутат, для Литвы конечная цена импортированной электроэнергии для потребителя — 11 евро за мегаватт-час, в то время как для Украины — 100 евро. По его словам, 6 ноября 2021 года, Литва получила 499 мегаватт из Калининграда, а Украина — «несчастные» 5 мегаватт из Белоруссии.
Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Молдавия также предала Украину и стала закупать газ у России. Власти Молдовы договорились с «Газпромом» продлить соответствующий контракт на пять лет, начиная с 1 ноября.
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