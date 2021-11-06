06 ноября 2021

На Украине обиделись на Литву из-за импорта электроэнергии из РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, электроэнергия, лэп, провода, столб лэп
Власти Украины считают Литву предателем из-за закупки российской электроэнергии Фото:

Власти Украины обиделись на Литовскую Республику за то, она занимается закупками электроэнергии из России по выгодной цене, хотя ранее государство призывало Украину перестать заниматься импортом электроэнергии из Москвы. В этом Литовских властей упрекнул депутат Верховной рады от «Слуги народа» Максим Бужанский.

«Ценность и искренность советов наших литовских друзей можете оценить с точки зрения цен, по которым купили электроэнергию литовская и украинская промышленности, себестоимости продукции и ее дальнейшей конкурентоспособности», — сказал Бужанский, пишут «РИА» Новости. Он напомнил, что в марте 2021 года президент Литвы Гитанас Науседа, выступая в Раде, призывал Украину перестать закупать электроэнергию у России и Белоруссии. Из-за этих слов он «сорвал бешеные аплодисменты благодарных слушателей».

Как отметил депутат, для Литвы конечная цена импортированной электроэнергии для потребителя — 11 евро за мегаватт-час, в то время как для Украины — 100 евро. По его словам, 6 ноября 2021 года, Литва получила 499 мегаватт из Калининграда, а Украина — «несчастные» 5 мегаватт из Белоруссии.

Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Молдавия также предала Украину и стала закупать газ у России. Власти Молдовы договорились с «Газпромом» продлить соответствующий контракт на пять лет, начиная с 1 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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