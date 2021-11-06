Вильфанд предупредил об изменении погоды в Москве

В Москве станет прохладнее Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве, начиная со вторника, 9 ноября, ожидается похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Постепенно изменение погоды начинается уже во вторник. Москва окажется в западной части циклона, а там воздушные массы уже перемещаются в севера. 8 ноября днем и ночью будет от +2 до +4 градусов, по области — от 0 до +5 градусов. При этом заметное понижение температуры произойдет уже во второй половине дня вторника, температура станет отрицательной от -2 до -4 градусов», — сообщил он, пишет ТАСС.

По словам синоптика, похолодание будет и в среду, которая окажется самым холодным днем на неделе. Ночью будет от -6 до 0 градусов, днем от -2 до +3. Осадки в виде дождя в столице будут в понедельник, во вторник ожидается мокрый снег и снег с дождем. В среду осадки утихнут, будет солнечно.