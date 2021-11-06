06 ноября 2021

Вильфанд предупредил об изменении погоды в Москве

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Осень, дождь в Москве. Москва, зонт, непогода, зонтик, дождь, осень
В Москве станет прохладнее Фото:

В Москве, начиная со вторника, 9 ноября, ожидается похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Постепенно изменение погоды начинается уже во вторник. Москва окажется в западной части циклона, а там воздушные массы уже перемещаются в севера. 8 ноября днем и ночью будет от +2 до +4 градусов, по области — от 0 до +5 градусов. При этом заметное понижение температуры произойдет уже во второй половине дня вторника, температура станет отрицательной от -2 до -4 градусов», — сообщил он, пишет ТАСС.

По словам синоптика, похолодание будет и в среду, которая окажется самым холодным днем на неделе. Ночью будет от -6 до 0 градусов, днем от -2 до +3. Осадки в виде дождя в столице будут в понедельник, во вторник ожидается мокрый снег и снег с дождем. В среду осадки утихнут, будет солнечно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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