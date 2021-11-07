Россиян лишили медалей чемпионата Европы по плаванию

Поводом послужил протест спортсменов из Польши Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сборная России по плаванию не получит серебряных медалей на чемпионате Европы, которые завоевали вечером 6 ноября. Такой информацией поделился главный тренер сборной команды России по плаванию Сергей Чепик.

«Что можно сказать? Это очень досадная ошибка, ребята в спортивном запале допустили техническую ошибку, за это нас, конечно, наказали. Но что делать, такое бывает», — его слова приводит sport24.ru .

Отмечается также, что решение на чемпионате Европы на короткой воде в Казани было принято после того, как российские пловцы нарушили очередность выступления в эстафете. Польские спортсмены запротестовали, и их протест был удовлетворен. Таким образом, российские пловцы не займут второго места в данном соревновании. Серебро достанется Италии, бронза — Польше.