Россиян лишили медалей чемпионата Европы по плаванию

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Рабочая поездка Алексея Текслера в Челябинскую область. Челябинск, бассейн, пловцы
Поводом послужил протест спортсменов из Польши Фото:

Сборная России по плаванию не получит серебряных медалей на чемпионате Европы, которые завоевали вечером 6 ноября. Такой информацией поделился главный тренер сборной команды России по плаванию Сергей Чепик.

«Что можно сказать? Это очень досадная ошибка, ребята в спортивном запале допустили техническую ошибку, за это нас, конечно, наказали. Но что делать, такое бывает», — его слова приводит sport24.ru.

Отмечается также, что решение на чемпионате Европы на короткой воде в Казани было принято после того, как российские пловцы нарушили очередность выступления в эстафете. Польские спортсмены запротестовали, и их протест был удовлетворен. Таким образом, российские пловцы не займут второго места в данном соревновании. Серебро достанется Италии, бронза — Польше.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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