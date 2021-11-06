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Пермский полицейский остановил фуру с мертвым водителем

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, фура
Водитель фуры скончался от сердечного приступа Фото:

В Пермском крае водитель фуры умер за рулем от сердечного приступа. Старшему оперуполномоченному по Добрянскому городскому округу майору полиции Александру Шехиреву удалось остановить транспорт по время движения.

Александр Шехирев был на парковке с опергруппой, потому что кто-то украл там топливо из грузовика. Мужчина заметил фуру, которая была припаркована на горе, она внезапно начала движение.

«Майор среагировал молниеносно — сел в служебную машину, обогнал грузовик, на ходу запрыгнул на подножку большегруза, открыл водительскую дверь и припарковал грузовик», — передает telegram-канал «Пермь №1». Сообщается, что водитель умер за рулем от сердечного приступа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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